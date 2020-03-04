جبل "باباداغ" الذي تتحقق فيه الأمنيات.. ما علاقته بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر رئيس شركة سعودية، يقدم هدية مجزية لموظف باكستاني بعد خدمة 42 سنة خدمة.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره بشكل مستقل، فإن الهدية المقدمة للموظف الباكستاني كانت عبارة عن سبيكة ذهبية تبلغ قيمتها 200 ألف ريال سعودي (نحو 53 ألف دولار).

وذهب مغردون لنسل الفيديو إلى شركة الفنار السعودية وأن مقدم الجائزة هو رئيسها المهندس عبدالسلام المطلق، معتبرين أن هذا الفيديو يمثل "صورة من صور الوفاء المطلق"، في حين لم تنشر أو تؤكد شركة الفنار هذا الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: