بعد ليلةٍ قاسية.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعترفان بحبهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "بحبّك يا أحمد".. هكذا ردتّ الفنّانة المصرية ياسمين عبد العزيز على الجدل الذي أثاره شقيقها وائل، بانتقاده لعلاقتها مع الفنّان أحمد العوضي، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، صباح الأربعاء.

وكان العوضي هو من بادر بنشر الصورة التي شاركتها ياسمين عبر "انستغرام"، وتوجه لها من خلالها برسالة حب "بحبّك يا ياسمين":

وجاء هذا الاعتراف العلني بالحب بين الفنّانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بعد هجومٍ شنّه شقيق الأخيرة عليهما عبر حسابه على موقع "فيسبوك، بسبب علاقتهما، واتهم فيه شقيقته بالإساءة لسمعة العائلة.

وقد تبادل وائل عبد العزيز وأحمد العوضي ليل الثلاثاء الأربعاء كلاماً قاسياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تدوينات تم حذفها فيما بعد.

وكان أحمد العوضي قد ظهر لأوّل مرة مع ياسمين عبد العزيز في صورة سيلفي التقطتهما لهما، ونشرها الأخير عبر حسابه على "انستغرام" في شهر نوفمبر الفائت.

لكنّ العوضي بدا أكثر قرباً من ياسمين بحسب ما أظهرت صور حفل عيد ميلادها الأخير في يناير 2020.

وأثارت هذه الصور الكثير من التكهنات في الصحافة حول علاقة الفنّانين المصريين، ورد أحمد العوضي في تصريحٍ صحافي على احتمال ارتباطها بالقول: "لن أؤكد أو أنفي هذا الموضوع، وأتمنى ألا يتحدث أحد بلساني أو تنشر تصريحات لم أقلها".

وقبل ذلك بأشهر قليلة كشفت ياسمين عبد العزيز في إحدى إطلالتها الإعلامية النادرة، تفاصيل انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال المصري محمد نبيل حلاوة، وقالت إنّ الانفصال تم قبل عام من إعلانه عنه رسمياً، وبناءً على رغبتها.

وحول إمكانية ارتباطها برجل آخر مستقبلاً؟ بدت ياسمين مرتبكةً في جوابها على سؤال الإعلامية المصرية منى الشاذلي، قائلةً: "ممكن بس مش عارفة..."، وكشفت عن عقدتها من انفصال والدتها عن والدها في طفولتها.