دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعاد الفنّان السوري ياسر العظمة نشر أغنية طريفة حذر فيها من مخاطر المصافحة قبل 34 عاماً، بينما شاركت لطيفة التونسية جمهورها مخاوفها من "كورونا"، في حين نشرت اليسا رقم الخط الساخن وآلية التبليغ الإصابات في لبنان، وأطلقت هيفاء وهبي تحدي "غسل اليدين"، فيما بدا حملة توعية يشارك فيها فنّانون عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من خطر هذا الفيروس الذي يهدد العالم.

وفي هذا الإطار، نشر الفنّان السوري ياسر العظمة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك، أغنيةً "تلامس واقع كورونا"، أدّاها في مسلسل "مرايا 86"، وتقول كلماتها: "لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي... يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي...".

اغنية من مرايا تلامس واقع الكورونا خيي لاتصافحني بنوب لا تلمس يدي ... يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي اغنية من مرايا 86 #ياسر_العظمة #مرايا #كورونا #عدوى #فيروس Posted by ‎Yaser Alazmeh ياسر العظمة‎ on Saturday, March 7, 2020

وشاركت المغنية اللبنانية اليسا عبر حسابها الرسمي في موقع "توتير"، تغريدةً لحساب منظمة "اليونيسف" في لبنان حول أعراض فيروس "كورونا"، وآلية التبليغ عن أي إصابة، مرفقاً بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة اللبنانية.

وذلك بعدما انتقدت المغنية اللبنانية تعامل السلطات في بلادها مع انتشار هذا الفيروس"، إذ قالت في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مؤخراً: "الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض...".

وتسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" في عدة بلدان عربية، بإلغاء عدة حفلات لمغنين عرب، بينهما حفلين كان من المقرر أن تحييهما اليسا، الأوّل بالكويت يوم 5 آذار/ مارس الفائت، والثاني في أربيل بمناسبة عيد "النيروز".

بينما واجهت الفنّانة لطيفة التونسية مخاوفها من "كورونا"، باعتزال الناس، وارتداء القناع الطبي، وحبست نفسها داخل غرفتها خلال الأسبوع الفائت، وذلك بعدما أصابتها "نزلة برد".

وفور شعورها بالتحسن، شاركت لطيفة تجربتها المقلقة مع جمهورها، في سلسلةٍ من التغريدات، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ونصحت متابعيها قائلةً: "لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو حد أخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه...".

أما الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي، فأطلقت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدي غسل اليدين مع الغناء، للوقاية من فيروس "كورونا" بطريقة "ممتعة" على حد قولها:

وأعادت هيفاء تغريد مجموعة فيديوهات طريفة، لعددٍ من متابعيها الذين لبوّا تحديها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".