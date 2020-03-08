وسط ترقب المزيد من "عهد الدم".. "النحّات" باسل خياط في رمضان 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواصل الممثل السوري باسل خياط تصوير دوره بطلاً لمسلسل "النحات" في لبنان، بالتزامن مع عرض مسلسل "عهد الدم" من بطولته أيضاً، على إحدى المنصات الرقمية العربية، وسط ترقب المتابعين للحلقات المقبلة من حكاية مشوقة، عن تحول إنسانٍ بريء إلى قاتل... "بغمضة عين".

ويؤدي باسل في المسلسل الجديد دور "النحات يمن"، الذي يقرر تدريس "النحت بإحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته، والانتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده"، لكن هذا القرار سيغير "مصيره ومسار حياته"، تحت تأثير صورٍ من الماضي، و"ذاكرة حياة لا يعرفها".

وسيعرض مسلسل "النحات" على شبكة قنوات أبو ظبي، خلال شهر رمضان المقبل، من تأليف الكاتبة السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري، وإنتاج "I See Media".

واستطاع باسل خياط تحقيق جماهيرية كبيرة في العالم العربي، عبر عددٍ من الأدوار المركبة التي أدّاها خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل دوره بمسلسل "النحات" موضع ترقب، ونشر الفنّان السوري مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، صورةً له من كواليس العمل بشخصية "يمن"، علقّ عليها بالقول: "الثقة باب من أبواب النجاح مع كل الحب لكم.."

وبالتزامن مع إنجاز "النحاّت" لموسم دراما رمضان 2020، بدأ عرض مسلسل "عهد الدم" أواخر شهر شباط/ فبراير الفائت، من إنتاج "MBC STUDIOS"، وسيناريو الكاتب والممثل السوري إياد أبو الشامات، وإخراج المصري كريم الشنّاوي، وبطولة باسل خياط، بالشراكة مع ممثلين سوريين ولبنانيين.

وتتكثف أحداث "عهد الدم" في 10 حلقات، يعرض منها حلقتين أسبوعياً على منصة "شاهد"، حتى أواخر شهر آذار/ مارس 2020، وتدور حول "رجل محب لعائلته، تنقلب حياته رأساً على عقب، وتصبح أسرته ومستقبله مهددين بالخطر، مالم يستجب لسلسلةٍ من الأوامر والتعليمات الدموية..."

وبعد عرض الحلقات الـ 4 الأولى من العمل، حظي أداء خياط وممثلين آخرين، بإشادة عدة متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تباينت الآراء حول قصة العمل، وإخراجه، وإليكم بعض الآراء التي رصدناها لكم من موقع "تويتر":