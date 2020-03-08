دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي ادرعي، بنشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حول الأغنية المصرية التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي "بنت الجيران" والتي سببت ضجة كبيرة حولها في مصر.

وسأل أدرعي في تغريدته عن الأغنية التي وصفها بـ"الإبداع"، عن رأي متابعيه بها، باللهجة المصرية، وما إذا كانوا قد شاهدوها في حفل استاد القاهرة؟

إلا أن نشر أدرعي للفيديو على صفحاته لم يلقى ترحيبا من الفنان عمر كمال الذي قام بوضع منشور على صفحته على فيسبوك قائلاً: "مش عاوزينك تسمعنا" مرفقا بصورة لمنشور أدرعين في الوقت الذي لم يعلق حسن شاكوش على تغريدة أدرعي.

ويذكر أن ما نقابة الفنانين المصريين اتخذت إجراء طال عددا من المغنيين المعروفين بـ "مطربين المهرجانات"، في حين أكد هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، على عدم منحهم التراخيص لإقامة حفلات موسيقية. وحذرت النقابة في "تنبيه هام" المنشآت السياحية من التعامل معهم، كما دعا شاكر الدولة المصرية للتحكم فيما يذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت عموماً.