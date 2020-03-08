طفل سوري يفوز بلقب "أحلى صوت" بدعمٍ من مدربته نانسي عجرم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز الطفل السوري محمد إسلام رميح بلقب "أحلى صوت"، في برنامج "The Voice Kids"، الذي اختتم موسمه الثالث السبت 7 مارس/ آذار 2020، بحلقة بثتها شبكة MBC على الهواء مباشرة، وجه فيها المشتركون من الأطفال رسالة حب وسلام إلى العالم.

وسارعت المغنية اللبنانية نانسي عجرم لتهنئة الطفل السوري الفائز من فريقها، في تغريدةٍ نشرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلةً: "من قلبي بهنيك.. إنت بتستاهل النجاح."

كما شكر محمد إسلام رميح مدربته نانسي، وأهدى اللقب لعائلته، وبلده سوريا.

وجاءت نتيجة تصويت في الحلقة الختامية من "The Voice Kids 3" لصالح رميح، على حساب محمد ابراهيم وآمنة دمق من فريق الفنّان اللبناني عاصي الحلاني، وياسمين أسامة ومحمد واكضيض من فريق المغني المصري محمد حماقي، وزميله في فريق نانسي عجرم يوسف حسن.

لكنّ هذه النتيجة لم ترق كالعادة لجمهور بقية الأطفال المتنافسين على لقب "أحلى صوت"، وسط اتهامات للقائمين على البرنامج، بـ "محاباة نانسي عجرم"، والتلميح لدور أزمتها الأخيرة مع "اللص" المقتول بمنزلها، في إحراز طفلٍ سوري للقب، بحسب تشكيكات بعض المتابعين عبر موقع "تويتر".

وبالمقابل أكد متابعون آخرون للبرنامج عبر موقع "تويتر"، على أحقية الطفل محمد إسلام رميح بالفوز، ووجهوا التهنئة له ولمدربته نانسي عجرم.

وحلّ الطفل المغربي حمزة الأبيض الفائز بلقب الموسم الثاني، ضيفاً على برنامج "The Voice Kids" بموسمه الثالث.

وتوجه الأطفال المتنافسون على لقب "أحلى صوت" في "The Voice Kids 3" برسالة محبة وسلام إلى العالم.

وبعيداً عن أجواء المنافسة... حظيت إطلالة المغني المصري محمد حماقي في الحلقة الأخيرة، بنصيبٍ من التعليقات الطريفة على موقع "توتير":