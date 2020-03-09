أحمد إبراهيم يعلن انفصاله عن أنغام: "هعيش على ذكرياتنا الحلوه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم انفصاله عن أنغام، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وذلك بعدما أثار التكهنّات حول وقوع هذا الانفصال في وقتٍ سابق، بتوجيهه التحية لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي.

ونشر إبراهيم على "انستغرام"، صورةً جمعته بأنغام، معرباً عن أمنياته الطيبة لها قائلاً: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوه."

وأكدّ أحمد إبراهيم على تقديريه لأنغام متهماً أطرافاً لم يسمّها بعدم احترام حياتهما الخاصة، وتشويه حبّهما: "الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا..."، وقال إنهما كانا سعداء "حتى آخر لحظة"، ووصفها بـ "نجمة عظيمة لن تتكرر."

وأثار إبراهيم التكهنات حول طلاقه من أنغام، بعد توجيهه تحية لزوجته السابقة في يوم المرأة العالمي 8 مارس/ آذار 2020، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وألغى لاحقاً تفعيل خاصية التعليقات على هذا المنشور.

وأثار خبر زواج أنغام سراً من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الكثير من الجدل، قبل عامٍ تقريباً، الأمر الذي تسبب بأزماتٍ عائلية لهما، لكن الأزمة الأكثر جدلاً بسبب هذا الزواج، حدثت بين المغنية المصرية وصديقتها المقربة سابقاً أصالة، باعتبار أنّ أحمد هو زوج بنت أخت المخرج طارق العريان، الذي انفصل عن المغنية السورية وقتٍ لاحق من العام ذاته.

وظهرت أنغام مع أحمد لأوّل مرّة إعلامياً كزوجين، في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، وحكيا فيها القصة الكاملة لحبّهما، وزواجهما، وتوجها برسائل نارية لمنتقديهما في ذلك الوقت.