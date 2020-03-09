أحمد إبراهيم يعلن انفصاله عن أنغام: "هعيش على ذكرياتنا الحلوه"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم انفصاله عن أنغام، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وذلك بعدما أثار التكهنّات حول وقوع هذا الانفصال في وقتٍ سابق، بتوجيهه التحية لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي.
ونشر إبراهيم على "انستغرام"، صورةً جمعته بأنغام، معرباً عن أمنياته الطيبة لها قائلاً: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوه."
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الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا ، النهارده مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها ، وكلامي عن امتناني وتقديري لام اولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، انا و انغام كنا سعداء لاخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من ١٧ عام مميز في عملي محدش عرفني الا بعد زواجي منها لانها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للاسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوه ♥️🌺 #انغام #احمد_ابراهيم
وأكدّ أحمد إبراهيم على تقديريه لأنغام متهماً أطرافاً لم يسمّها بعدم احترام حياتهما الخاصة، وتشويه حبّهما: "الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا..."، وقال إنهما كانا سعداء "حتى آخر لحظة"، ووصفها بـ "نجمة عظيمة لن تتكرر."
وأثار إبراهيم التكهنات حول طلاقه من أنغام، بعد توجيهه تحية لزوجته السابقة في يوم المرأة العالمي 8 مارس/ آذار 2020، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وألغى لاحقاً تفعيل خاصية التعليقات على هذا المنشور.
وأثار خبر زواج أنغام سراً من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الكثير من الجدل، قبل عامٍ تقريباً، الأمر الذي تسبب بأزماتٍ عائلية لهما، لكن الأزمة الأكثر جدلاً بسبب هذا الزواج، حدثت بين المغنية المصرية وصديقتها المقربة سابقاً أصالة، باعتبار أنّ أحمد هو زوج بنت أخت المخرج طارق العريان، الذي انفصل عن المغنية السورية وقتٍ لاحق من العام ذاته.
وظهرت أنغام مع أحمد لأوّل مرّة إعلامياً كزوجين، في برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، وحكيا فيها القصة الكاملة لحبّهما، وزواجهما، وتوجها برسائل نارية لمنتقديهما في ذلك الوقت.