دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الفنان التونسي صابر الرباعي، الثلاثاء، عن حزنه من مشهد خلو الكعبة من المعتمرين بسبب إجراءات اتخذتها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرباعي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت صورة لصحن المطاف المحيط بالكعبة بينما كان خاليا من المعتمرين: "صورة من الحرم المكي شعرت من خلالها بالحزن الشديد والتعجب من زمن مُنعنا فيه من زيارة بيت الله الحرام مُكرهين بسبب وباء لم نجد مضادا له".

وتابع الفنان التونسي في تغريدته قائلا: "اللهم إرفع غضبك عناو اٌعفو عنا وقنا الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن واكتب لنا السلامة من كل شر يا عزيز يا غفار انت القادر والمقتدر"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت السعودية إغلاق الحرمين في غير أوقات الصلاة، الخميس، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتح أبوابهما قبل صلاة الفجر بساعة، وذلك في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين، بداية من فجر السبت.