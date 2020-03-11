سلاف فواخرجي تدهش متابعيها بالشعر الأبيض
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فاجأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جمهورها بتحول شعرها بالكامل إلى اللون الأبيض، في صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، بشخصية "ميرامار"، بطلة مسلسل "شارع شيكاغو" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.
وكانت سلاف قد نشرت مؤخراً عبر "انستغرام"، فيديو من كواليس تصوير أول مشاهدها في "شارع شيكاغو"، تحت إدارة المخرج محمد عبد العزيز، وعبرتّ عن سعادتها بتحقق حلمٍ كبير انتظرته طويلاً بالوقوف أمام الفنّان السوري دريد لحّام، قائلةً: "كنت ناطرة انو تجمعني معه بيوم الكاميرا... اتأخرت بس وأخيرا صارت... وكان بدايتي بعملي الجديد بحلم قديم وتحقق.."
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البداية دايما بتكون صعبة... وانا مع كل بداية بخاف... ومع كل بداية تصوير بحس اني لأول مرة بحياتي عم وقف قدام الكاميرا... بخاف وبرتعب ، ومابنام قبلها بيوم... لدرجة اني يمكن امرض احيانا... بس بعد شوي بتتلاشى كل المشاعر الاولى الصعبة ، وبغرق بالعشق... وبصير انا والكاميرا واحد مامعنا شريك تالت... مامنشوف الا بعض ، بنفهم ع بعض ، بنحس ببعض ، بنغازل بعض ، واوقات ممكن نزعل من بعض ... ومنعيش الكاميرا وأنا ... حالة متعة ، دوران ... ودوائر دوائر مالها حدود ... ومع كل بداية تصوير كمان ، بحس انو يمكن تكون هي اخر مرة بوقف قدام الكاميرا ... ماحدا بيعرف... لهيك لازم اعطيها روحي ... قبل ماروح... البداية بتحمل نشوة والنهاية مسؤولية لازم كون قدها ... ومبارح ، كانت بداية جديدة لعمل جديد "شارع شيكاغو" والاحاسيس اللي حكيت عنها هي هي ماتغيرت ومابتتغير من لما ابتديت ولحد هاللحظة ، وبدعي ربنا انها ماتتغير... لأنها بالأخير هي "أنا"... بس بدايتي مبارح كانت بحلم انتظرته كتير... اني وقف امام عملاق من عمالقة الفن السوري والعربي ، "دريد لحام" الممثل اللي بتفتخر سوريا انه منها...ونحنا كلنا منفتخر فيه... احباب واصحاب والتقينا كتير وتعلمت منه كتير ورحنا واجينا وسافرنا سوا وعملنا نشاطات سوا وتفاصيل اجتمعنا فيها سوا... بس كنت ناطرة انو تجمعني معه بيوم الكاميرا... اتأخرت بس وأخيرا صارت... وكان بدايتي بعملي الجديد بحلم قديم وتحقق ... #دريد_لحام #سلاف_فواخرجي #محمد_عبدالعزيز #شارع_شيكاغو #ميرامار [شكرا #محمد_الأزن على الڤيديو ، شكرا #عمار_استانبولي على المونتاج]
وتشهد شخصية "ميرامار" التي تؤديها فواخرجي في مسلسل "شارع شيكاغو" تحولاتٍ كبيرة، إذ تدور الأحداث حول قصة هذه الفتاة الدمشقية التي "تهرب برفقة بطلٍ شعبي لتواجه المجتمع، والجهات التي تلاحقها، وتلجأ لتياترو في (شارع شيكاغو) ذائع الصيت في ستينيات القرن الماضي، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الزمن الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية...".
وصرحّ المخرج محمد عبد العزيز في وقتٍ سابق لـ CNN بالعربية، أنّ سلاف ستطل في هذا العمل بـ "دورٍ سيفاجئ الجميع، يتطلب مهارات خاصة، وسيكون حضورها من خلاله فاحش الثراء على مستوى الأداء".
ويضم مسلسل "شارع شيكاغو" إلى جانب سلاف فواخرجي كلاً من: أمل عرفة، وعبّاس النوري، ومهيار خضور، وجوان خضر، ووائل رمضان، وشكران مرتجى، ونادين سلامة، ونادين خوري، وممثلين كثر آخرين، وسيعرض المسلسل حصرياً في رمضان 2020، على إحدى المنصات الرقمية العربية، كأول إنتاج أصلي لها.