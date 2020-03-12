العاصفة تثير قلق فنانين مصريين: "افتحوا المساجد والكنائس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بالدعاء وحس الدعابة، عبرّ فنّانون مصريون عن قلقهم من أخبار "العاصفة الترابية"، التي تضرب عدة بلدانٍ في الشرق الأوسط، الخميس 13 مارس/ آذار 2020، ومنهم مَن أجّل أنشطته الفنّية لحين استقرار الأحوال الجويّة.

وقد غرّد كلٌ من الفنّانة شريهان، والفنّان أحمد السقا بالدعاء، عبر حسابيهما الرسميين على موقع "تويتر"

في حين نادت الفنّانة المصرية شيرين رضا من خلال "تويتر"، بفتح أماكن العبادة "وكل مكان يصلح لمن ليس لهم مأوى..."

وأعلن الفنّان المصري أشرف عبد الباقي عن تأجيل عروض "مسرحية كلها غلط" لهذا الأسبوع، "نظرا لظروف حالة اضطراب الطقس..."

بينما طغى حس الدعابة على تناول بعض الفنّانين المصريين لأخبار "العاصفة الترابية"، التي أصبحت من المواضيع الأكثر رواجاً على موقع "تويتر"، في مصر خلال الساعات الأخيرة، كالفنّان صلاح عبد الله:

كما استعان الفنّان محمد محمود عبد العزيز بتأثيرات "السناب شات"، لإنتاج فيديو طريف نشره عبر حسابه على "تويتر"، للحديث عن الموضوع الذي يشغل أذهان المصريين، وعلقّ عليه بالقول: "هابي عاصفه.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا..."

وحضرت صور العديد من الفنّانين المصريين الراحلين، كـ فؤاد المهندس، ونور الشريف، ومحمود عبد العزيز، ووحيد سيف، وعلاء ولي الدين، في تعليقات طريفة نشرها مصريون تحت وسم "العاصفة الترابية":