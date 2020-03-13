إعلاميون يناشدون اللبنانيين "خليك بالبيت.. الكورونا مش مزحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق إعلاميون لبنانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "خليك بالبيت"، لحث اللبنانيين على البقاء في منازلهم، وقايةً من خطر "كورونا"، بعدما أعلنت السلطات اللبنانية مساء 11 آذار/ مارس 2020، إغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية، في وجه القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال الإعلامي اللبناني علي جابر في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الإعلام أساس، الإعلاميون هم خط الدفاع الوحيد عن الناس بعد فشل الدولة، وأحزابها ومؤسساتها".

واعتبر الناقد الفني جمال فيّاض أن لبنان في "حالة حرب تقريباً"، وتوجه لمتابعيه على "تويتر" بالقول: "اللي ماعنده اختصاص بيقعد بالبيت ليحمي حاله، هالمرة لازم تقعد بالبيت لتحمي حالك، وحبايبك وكل الناس اللي حواليك، مشان ما تضر، ولاتنضر خليك بالبيت".

في حين دعت مقدمة البرامج الفنية رابعة الزيات مواطنيها إلى "تأجيل الأحقاد واستبدالها بالحب والتضامن".

وأكد الإعلامي جو معلوف أنّ "الكورونا مش مزحة.. وأسرع طريقة لانتشاره التجمعات".

وأعادت المراسلة راشيل كرم التأكيد على شعار "لا داعي للهلع" الذي روجت له السلطات اللبنانية في بداية أزمة فيروس كورونا، لإشاعة الطمأنينة بين المواطنين، لكنّها استدركت قائلة: "لا داعي للاستهتار أيضاً.. عادة ما نسأل أين هي الدولة، لكننا هذه المرة نريد السؤال أين مسؤوليتنا كأفراد تجاه من نحب".

أما الإعلامي اللبناني نيشان، فبدا حائراً يوم أمس بشأن الذهاب إلى الاستديو، لبث حلقة مباشرة من برنامجه "أنا هيك"، وسأل متابعيه عبر "تويتر": "هل لازم روح على الاستديو.. أو ما أطلَع من بيتي؟ القصّة مش مزحة.. الوضع مُخيف".

لكنّه قرر في النهاية تقديم حلقة 11/3/2020 من "أنا هيك" على الهواء مباشرة، واختتمها بمناشدة الجمهور "لوسمحتوا خليكم بالبيت.. وتصبحوا على وعي".

وعاد لمخاطبة متابعيه في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً "الكورونا مش مزحة.. الوضع مخيف.. حتى إشعار آخر خليك بالبيت".