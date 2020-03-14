صورة هيفاء وهبي تحضر في خبر ارتباط أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط انشغال المتابعين بأزمة تفشي فيروس "كورونا" الجديد حول العالم، وآثار "عاصفة التنين" التي ضربت عدة بلدان في الشرق الأوسط، حظي خبر ارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ومواطنته الفنّانة ياسمين صبري، بمكانة متقدمة بين المواضيع الأكثر بحثاً على محرك البحث "غوغل"، ورواجاً بين المصريين في موقع "تويتر" خلال الساعات الأخيرة.

وأكد أبو هشيمة الخبر لموقع "اليوم السابع"، الذي نقل عنه قوله "إن هذا الارتباط جرى على المستوى العائلي... وموعد عقد القران سيتم الإعلان عنه قريباً جداً..."، ونشر الموقع صورة جمعتهما معاً.

وبدأت تكهنات روّاد مواقع التواصل حول حدوث هذا الارتباط قبل فترة، حينما نشرت ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، قالوا إنه ظهر فيها انعكاس أحمد أبو هشيمة على نظارتها.

كما التقط المتابعون لأخبار رجل الأعمال والفنّانة المصرية، إشارةً أخرى حول صحة ارتباطهما، من قصة نشرها أحمد أبو هشيمة مؤخراً، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، ظهر فيها وهو يمسك بيد فتاة ترتدي ذات الخاتم الذي استعرضت ياسمين ارتداءه في فيديو نشرته سابقاً، من خلال حسابها على "انستغرام".

وأثار هذا الخبر موجة من ردود الأفعال الطريفة بين المتابعين المصريين، على موقع "تويتر"، حيث ركز بعضهم على قيمة خاتم الخطوبة.

وكثيراً ما ربط المتابعون بين إعلان روجت فيه ياسمين مؤخراً، لأحد أنواع الشكولاتة، وخبر ارتباطها بأبو هشيمة.

ولم يفت المتابعين على موقع "تويتر" المقارنة بين الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي زوجة أحمد أبو هشيمة السابقة، وخطيبته الحالية ياسمين صبري، حيث وجدوا عدداً من نقاط التشابه، كالقوام الممشوق، والاهتمام بالرياضة، وطبيعة الشعر، لكن نقطة التشابه الأبرز برأيهم "الحسنة فوق الشفّة".

وذهب متابعون إلى مسافة أبعد في المقارنة بين ياسمين وهيفاء، حيث أعادوا نشر صورة للأخيرة، بدت فيها ترتدي في صورة جمعتها مع أبو هشيمة سابقاً، فستاناً مشابهاً لما ارتدته صبري في صورة الخطوبة.

كما أستعاد آخرون المواصفات التي عددتها ياسمين صبري لفتى أحلامها، في مقابلةٍ لبرنامج "صاحبة السعادة"، قبل عدّة أشهر.

لكن هناك من رأى أنّ هذه المواصفات لا تنطبق بصورة تامة على أحمد أبو هشيمة.