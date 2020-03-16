دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أربك الهلع من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم، صنّاع الدراما العربية، حيث أُعلن في لبنان توقف تصوير مسلسل "عشيق أمي"، وتعليق مؤقت لعمل فريقي مسلسلي "النحّات" و"الساحر"، فيما كشفت سيرين عبد النور عن إجراءات وقائية صارمة في كواليس "دانتيل"، بينما حثّت نقابة المهن التمثيلية المنتجين في مصر على اتباع إجراءات وقائية خاصة.

فبعد أن واجه المسلسل اللبناني "عشيق أمي" مصيراً مجهولاً، بسبب توقف تصويره لفترة، على خلفية حراك الاحتجاجات في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، أعلنت بطلة العمل ورد الخال، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" إيقاف تصوير العمل مجدداً، ولكن هذه المرة بسبب فيروس كورونا.

وتوجهت الفنّانة اللبنانية بحديثها للصحافة قائلة: "نحنا وقفنا تصوير لأنه حياتنا واقفة حالياً، وصحتنا أهم من أي شغل وما بالنا بشي إلا كيف نقطع يومياتنا بأمان، مصير البلد، ومصير علينا أهم يكون من مصير مسلسل، ممكن ما نكون موجودين تنحضر".

كما أعلنَ حمادة جمال الدين، مدير إدارة الإنتاج في الشركة المنتجة لمسلسلي "النحّات" و"الساحر"، عن "تعليقٍ مؤقت" للعملين اللذين يتم تصوريهما في لبنان، تمهيداً لعرضهما في الموسم الرمضاني المقبل.

وجاء في البيان الذي نشره جمال الدين عبر حسابه على فيس بوك، أنّ التعليق أتى حرصاً على "سلامة العاملين" لدى الشركة من فنّانين وفنيين، "مع العمل الدؤوب لتوفير سبل الحماية والوقاية اللازمة في المستقبل القريب لاستكمال التصوير، ليتنسى لنا الوفاء بالالتزامات المترتبة علينا مع المحطات التلفزيونية".

وكانت الفنّانة اللبنانية سيرين عبد النور قد كشفت عن إجراءات وقائية صارمة، في كواليس مسلسل "دانتيل"، وبدا من تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، أنّ التصوير توقف بسبب المخاوف من فيروس كورونا، حيث قالت: "بليز ما تضحكوا علي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع الفترة على خير تنرجع نقدر نصور".

أمّا في مصر فلم يتم الإعلان عن إيقاف تصوير أي عمل بسبب الظروف الصحية الطارئة التي تشهدها البلاد والعالم، لكنّ عدد من الفنانين، تناقلوا بياناً حول الموضوع، منسوباً لنقابة المهن التمثيلية في مصر، وبينهم الفنّان عزوز عادل عضو مجلس إدارة النقابة.

وحث البيان المنتجين على "تأجيل مشاهد المجاميع قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر، وعدم السفر إلى مواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافياً لانتشار العدوى على قطاع واسع، والالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية".

أما في سوريا، فلا يزال تصوير المسلسلات السورية لموسم دراما رمضان المقبل مستمراً، وسط تدابير صحية خجولة كالحرص على تعقيم اليدين، وارتداء الكمامات، وكانت الكاتبة السورية نور شيشكلي قد توجهت عبر حسابها على "فيسبوك"، بنداء إلى صنّاع الدراما العربية ونجومها، حرصاً على سلامة الفنيين، تحت وسم "الفنيين كمان بشر".