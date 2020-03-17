ياسمين عبد العزيز تتحدى كورونا بالعناق.. ويسرا: خليك بالبيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدت نجمة الكوميديا المصرية ياسمين عبد العزيز كما لو كانت تتمرد بالعناق، على المخاوف التي تجتاح العالم من كورونا، في حين توجهت يسرا لجمهورها ومواطنيها، برسالة جدية دعت فيها إلى ضرورة الوقاية والتزام المنازل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، كما أكدت العديد من الفنّانات المصريات على ذلك، واكتفت شيريهان بالدعاء لصرف البلاء.

في فيديو نشرته ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عانقت الفنّانة سوسن بدر، واكتفت بالقول مبتسمة للكاميرا: "كورونا".

أما الفنّانة يسرا فوجهت رسالة إلى مواطنيها وجمهورها في العالم العربي، نشرتها عبر انستغرام، علقت عليها بالقول: "أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان.. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ماحنا إيد واحدة.. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات.. خليك بالبيت"

كما نشرت الفنّانة نبيلة عبيد صورة عبر حساب انستغرام الخاص بها، تحت وسم "خليك بالبيت".

كما توجهت الفنّانة المصرية منة فضالي كـ "مواطنة مصرية"، بفيديو إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، قائلةً: "مفيش مشكلة إننا نمنع التجمعات في أماكن كتير، أو نمنع السلام بشكل معين، وممكن منسلمش خالص.. يفضل في الفترة دي على الأقل"، وأعربت عن أملها بالتوصل إلى علاج لفيروس كورونا خلال فترة قريبة، مؤكدة على التعامل مع الخطر بجديّة: "والله ربنا الحامي والشافي".

وظهرت الفنّانة ريهام عبد الغفور في صورة مع طفلها عبر انستغرام، وهما يرتديان القناع والقفازات في السيارة، ودعت متابعيها إلى الحرص على سلامتهم، ونبهها أحد المتابعين لأنها ترتدي قناعها بـ "المقلوب"، فردت بالقول: "خلاص عدلت الماسك.. فالله خير حافظاً"

واكتفت شيريهان في تغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بالدعاء، لصرف الوباء: " تحصنت وحصنتكم جميعاً بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيئ قدير".