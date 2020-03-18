شاهدوا كيف تقاوم نجمات عربيات ملل الحجر المنزلي في "زمن كورونا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيرين عبد النور تقدّم وصفتها لصناعة "المناقيش" اللبنانية، وناهد السباعي تمارس الرياضة، ونادين نجيم تلهو مع صديقتها عبر تطبيق "تيك توك"، وفيفي عبدو ترقص على "انستغرام"، هكذا كشفت بعض النجمات العربيات كيف يواجهن ملل البقاء في المنزل وقايةً من "فيروس كورونا".

شاركت سيرين عبد النور متابعيها، وصفتها لصناعة "المناقيش" اللبنانية الشهيرة، عبر سلسلةٍ من الفيديوهات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، بينما تقضي فترة استراحة في المنزل، بسبب التوقف المؤقت لتصوير مسلسلها "دانتيل"، وقايةً من خطر انتشار جائحة كورونا.

وعلقت سيرين على الفيديوهات بالقول: "خليك بالبيت، وتعلم معي نعمل مناقيش... زمن الكورونا..."

وتفاعل متابعو الفنّانة اللبنانية، مع فيديوهات سيرين، على نحوٍ طريف، وحرصت بدورها على أخذ رأي زوجها بالنتيجة، قائلةً: اخر فيديو النتيجة !!! شو بتقولوا حبهن زوجي؟

أما الفنّانة المصرية ناهد السباعي، فنشرت عبر حساب الـ "انستغرام" الخاص بها، فيديو من منزلها، وهي تمارس الرياضة، لكن والدتها اقتحمت الغرفة بطريقة طريفة، وعلقت ناهد على الفيديو ضاحكةً: "ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك، عشان مفيش كلور فالبلد كلها، ومش لاقيه الشبشب... يا ربي كل حاجة لازم ادور عليها كده..."

في حين بدت الفنّانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تقاوم الملل بالمرح مع صديقتها، حيث نشرت فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك"، شاركته مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، علقت عليه قائلةً: "مسحت الشاشة نتالي، هيك الحجر بيعمل، حارب كورونا... وخليك بالبيت."

وتواصل الفنّانة المصرية فيفي عبده، مشاركة وصلات الرقص، والفيديوهات التي تجرب فيها تأثيرات "السناب شات" المضحكة، مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام".

وتحرص فيفي على توقيع ما تنشره من مواقع فيديو طريفة، بعبارة التحية التي أصبحت علامة مسجلة لها: "خمسة امواااااه".