أحمد السقا يناشد.. زينة تعتذر.. وسعد المجرد يدعو لـ "موعد مع الوطن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حثّ أحمد السقا متابعيه على التزام البقاء بالمنزل وقايةً من خطر وباء فيروس كورونا، في حين اعتذرت الفنّانة المصرية زينة عن استهانتها بخطر الفيروس، أما سعد المجرد فدعا لـ "موعدٍ مع الوطن"، بينما تتواصل نداءات الفنّانين العرب لمتابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "خليك بالبيت"، بمختلف اللهجات العربية.

ناشد الفنّان المصري أحمد السقا، متابعيه، بالبقاء في المنزل، وقاية من خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وقال في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "علشان صحتك علشان بيتك علشان ولادك علشان حياتك علشان بلدك خليك في البيت... ربنا يزيح الغمة".

علشان صحتك علشان بيتك علشان ولادك علشان حياتك علشان بلدك خليك في البيت ربنا يزيح الغمة #خليك_في_البيت Posted by Ahmed Elsaka on Wednesday, March 18, 2020

كما دعا الفنّان السوري معتصم النهار متابعيه على انستغرام، إلى الالتزام بالقوانين والإرشادات الوقائية اللازمة، وتطبيق شعار "خليك بالبيت"، وعلق على فيديو نشره بغرض التوعية: "ما بدنا نخسر حدا.. هيدي مرحلة ورح تمرق!".

في حين اعتذرت الفنّانة المصرية زينة عن استهتارها بخطر فيروس كورونا، والحديث عنه بسخرية، خلال مشاركاتها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أوقفت فعالياته مؤخراً، بسبب انتشار هذا الفيروس.

وقالت زينة في رسالة مصورة خاطبت فيها متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام: "أنا دلوقتى بقولكم كل حد عنده نعمة أن يقعد في البيت يا ريت ما يخرجش خالص".

أما الفنّانة نسرين طافش، فقدمت مجموعة اقتراحات لقضاء الوقت في المنزل، قائلةً: "ألم يحن الوقت لتبطئ تشويش إيقاع حياتك، وضبط إيقاعك الخاص بأن تعود إلى نفسك"، ودعت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام لالتزام البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة: "خليكون بالبيت كرمال اللي بتحبوهن يضلوا بأمان.. تضلوا بخير يا رب".

ونشرت نسرين رسالتها التوعوية أيضاً، تحت وسم "خليك فالدار"، الذي يناشد من خلاله فنّانو المغرب العربي لالتزام البقاء في المنازل، ومن بين هؤلاء الفنّانين المغني سعد المجرد.

وتوجه المجرد إلى متابعيه، برسالةٍ تحت عنوان "موعد مع الوطن"، دعاهم فيها إلى غناء النشيد الوطني المغربي في الشرفات وأسطح المنازل، تحيةّ لجهود من يواجه فيروس كورنا من الكوادر الطبية والعسكرية والإدارية في المغرب، ليل السبت المقبل 21 مارس/ آذار 2020، وليعبروا عن تضامنهم أيضاً مع مَن يخضع للعلاج، وليقاوموا الشعور بالوحدة.

"باش يسمعونا حتى الناس لي كتداوا و ما نقدروش نشوفوهم.. نهار السبت نغنيو ونسمعوا بعضنا منبت الأحرار.. باش نرفعوا المعنويات ديالنا، و تا واحد فينا ما يبقى يحس براسو بوحدو".