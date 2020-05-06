دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، في جلستها المُنعقدة بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على قنوات مجموعة MBC ومنصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب.

وأشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لمجموعة MBC في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز.

وأشارت المحكمة، بحسب ما قال عبد الشهيد في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وأضاف الحكم إلى أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي. وأكدت المحكمة مُجدداً على أنه من الطبيعي أن تتنوع الأعمال الفنية لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي"، كان قد أثار خلال أقل من أسبوع على بدء عرضه جدلاً واسعاً، وارتفعت أصوات عديدة مطالبة بوقف هذا النوع من البرامج.

وكان مازن حايك المتحدث الرسمي لـMBC، ومدير العلاقات العامة والشؤون التجارية في المجموعة، قد طالب في لقاء سابق مع CNN بالعربية، منتقدي البرنامج بعدم الجنوح نحو فرض ما يجب على الآخرين أن يشاهدوه، قائلاً إن من لا يعجبه هذا البرنامج فهناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة على القناة.

يذكر أن عرض برنامج "رامز مجنون رسمي" مستمر في موعده ويستضيف في حلقة "الأربعاء" الفنان الإماراتي عبد الله بالخير.