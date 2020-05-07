فيديو عبدالله بالخير "أجمل رد فعل في رامز مجنون رسمي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رامز جلال، مقدم "برنامج رامز مجنون رسمي" عددا من مقاطع الفيديو من الحلقة التي استضاف فيها الفنان عبدالله بالخير، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رامز مقطع فيديو لعبدالله بالخير في البرنامج الذي تبثه قناة MBC على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "عبدالله بالخير واجمل رد فعل في رامز مجنون رسمي".

ويذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر، رفضت في جلستها المُنعقدة بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث أشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لمجموعة MBC في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز.

وأشارت المحكمة، بحسب ما قال عبد الشهيد في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وكان مازن حايك المتحدث الرسمي لـMBC، ومدير العلاقات العامة والشؤون التجارية في المجموعة، قد طالب في لقاء سابق مع CNN بالعربية، منتقدي البرنامج بعدم الجنوح نحو فرض ما يجب على الآخرين أن يشاهدوه، قائلاً إن من لا يعجبه هذا البرنامج فهناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة على القناة.