علاء مبارك يشيد بـ"البرنس".. لماذا تجاهل محمد رمضان هذه التغريدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد تركي آل الشيخ، ونجيب ساويرس، أعرب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، عن إعجابه بمسلسل "البرنس"، والذي يقوم ببطولته الممثل المصري محمد رمضان.

وقال علاء مبارك في تغريدة له على تويتر، "مسلسلات كثيرة في رمضان مستواها جيد جداً، كل التقدير لهذه الأعمال.. لو أختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل، ففي رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس".

وأشاد علاء بـ"الأداء العالي" لجميع الفنانين في المسلسل، وخصّ بالذكر: "المتألق أحمد زاهر الذي أثبت أنه فنان يمتلك موهبة كبيرة"، ولعّل العبارة الأخيرة في هذه التغريدة، والتي تمتدح أداء زاهر على وجه الخصوص، دفعت محمد رمضان، بطل "البرنس"، لتجاهل هذه التغريدة.

وكان رمضان قد شارك عبر حساباته الرسمية على تويتر وانستغرام وفيس بوك، آراء رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حيث قال الأوّل إنه يذكره بالفنّان الراحل أحمد زكي، وخاطبه الثاني بلقبه المفضّل "نمبر وان".

في حين يؤكد متابعون كثر لمسلسل "البرنس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن سر قوة المسلسل تكمن في عدم استئثار رمضان بغالبية المشاهد، وشراكته مع ممثلين أقوياء على مستوى الأداء، كالفنانين أحمد زاهر وروجينا، والفنّانة القديرة سلوى عثمان.

الأمر الذي أشار له المخرج المصري خالد يوسف، في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلاً: "يحسب لبطل المسلسل محمد رمضان، غير تمثيله الجيد موافقته على عمل درامي به هذه المساحات الكبيرة، للكثير من الممثلين للتعبير عن مواهبهم الكبيرة، مثل روجينا، وأحمد زاهر، وهذا عادة لا يحدث مع نوعية معينة من النجوم يقوم على اسمهم العمل إنتاجياً وتسويقياً".

أخوات رضوان شهدوا عليه زور في النيابة #البرنس Posted by Mohamed Ramadan on Wednesday, May 6, 2020

برغم ان موضوع مسلسل #البرنس اتعالج في مئات الاعمال الا ان معالجة هذا المسلسل جيدة ومغايرة وقد أجاد كل صُناعه في اداء... Posted by Khaled youssef on Tuesday, May 5, 2020

ولم يغفل جمهور "البرنس" الإشارة إلى أداء بطله الفنّان محمد رمضان بدور "رضوان"، وحظي مشهد مواجهته مع إخوته بالمحكمة بأصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبرع أحد المتابعين للدفاع عن "رضوان البرنس" أمام المحكمة، بمرافعة نشرها في حسابه على تويتر.

وعرض آخرون على "البرنس" المساعدة، بتقديم دليل براءته للمحكمة.