جمعهما "سلطانة المعز".. من هو زوج غادة عبد الرازق الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، زواجها مجدداً من مدير التصوير هيثم زينيتا، في كواليس مسلسل "سلطانة المعز"، وذلك بعد 7 سنوات من عقد قرانهما، وانفصالهما خلال تصوير مسلسلها "حكاية حياة".

وأعادت غادة عبر حسابها الرسمي على انستغرام، نشر صورة تبارك لها بالزواج من زينيتا، الذي ظهر في فيديو نشرته قبل يومين، وهو يجلس إلى جانبها على مائدة الإفطار، في كواليس تصوير مسلسلها الجديد.

وانضم هيثم زينيتا لقائمة أزواج غادة عبد الرازق، والتي كانت قد كشفت عن عددهم في في أحد البرامج الحوارية المصرية، قبلٍ نحو عام تقريباً، ولم تذكر غادة عدد أزواجها على وجه الدقة، لكنها تركت الرقم معلقاً بين 10 و11.

وتخطط غادة للاحتفال بالزواج، بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب ما صرحت به لإحدى الصحف المحلية المصرية، وتركت موضوع "شهر العسل" معلقاً، لحين عودة رحلات الطيران المدني التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

فنياً.. تواصل غادة عبد الرزاق، تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وذلك بالتوازي مع عرضه خلال شهر رمضان الحالي.

وتعيد الفنّانة المصرية نشر تغريدات معجبيها، وردود أفعالهم حول عملها الجديد، عبر حسابها الرسمي على تويتر.