دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي، في حسابها الرسمي على انستغرام، مجموعة صورٍ خاصّة من جلسة تصوير "رمضانية"، وذلك قبل ساعات من مشاركتها، إلى جانب فنّانين وإعلاميين لبنانيين، في حملةٍ لمواجهة "العنف الإلكتروني".

ونشرت هيفاء وهبي في حسابها الرسمي على تويتر، تحت وسم "الشاشة ما بتحمي"، "المتحرّش مجرم حتى لو من ورا التليفون! ما تخافي تبلغي عن المجرمين إذا تعرضتي لابتزاز الكتروني تَتْكوني بأمان وتحمي غيرك!".

وأتت هذه التغريدة، في إطار حملة أطلقتها منظمة "في- مايل" تحت عنوان "الشاشة ما بتحمي"، والتي "تهدف الى التأكيد على أن النساء والفتيات في لبنان، والعالم العربي، لهن الحق في الوصول الى الإنترنت، واستخدامه بحرية، وأمان، دون التعرض للعنف الإلكتروني بكل أنواعه"، وذلك بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المنظمة.

كانت الفنّانة اللبنانية اليسا من أوائل المشاركين في هذه الحملة، حيث نشرت في حسابها على تويتر، "الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمي حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك".

كما شارك في حملة " الشاشة ما بتحمي"، فنّانون، وإعلاميون، لتصبح خلال وقتٍ قصير من المواضيع الأكثر رواجاً على موقع تويتر في لبنان.