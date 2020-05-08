دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي مشهد تعرّف "عهد" على جثة ولدها "هشام"، وجنازته، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة 14 من المسلسل المصري "خيانة عهد"، وسط إشادة واسعة بأداء يسرا بطلة العمل، وغضب من دور "الخالة الخائنة" الذي تؤديه الفنّانة حلا شيحة.

أصعب موقف على أي أم إنها تشوف ابنها ميت وغرقان في دمه في المشرحة! 💔 يسرا تألقت في المشهد ده 👌 #خيانة_عهد Posted by CBC Egypt on Thursday, May 7, 2020

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، مشهد الجنازة، وعلقتّ عليه، باقتباس من القصيدة التي أنشدها الشيخ محمود التهامي، على خلفية المشهد: "قلبي خواء ... عقلي خواء... فقد الأحبة والهوى".

واحتفت الفنّانة المصرية بتصدر الحلقة 14 من العمل (تأليف أحمد عادل ، وإخراج سامح عبد العزيز)، قائمة المواضيع الأكثر رواجاً في مصر، على موقع "تويتر"، خلال عرضها.

وعبر العديد من المتابعين على "تويتر"، عن إعجابهم بأداء يسرا الذي اعتبروه "درساً في التمثيل"، وتأثرهم بانهيارها "الهادئ"، لرؤية جثة ابنها في المشرحة، وطريقة تعبيرها عن إنكارها للواقع.

وصبّ مغردون آخرون غضبهم على الفنّانة حلا شيحة، التي تؤدي دور "فرح"، وتخون أختها "عهد"، بقتل ابنها بعد اكتشافه لحقيقة أنّها من دفعه لإدمان المخدرات، واستخدامها حبيبته "شيرين" (الفنّانة السورية جومانا مراد)، للإيقاع به.

ونعت الفنّانة حلا شيحة "هشام"، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، بنشرها مجموعة صور لـ "فرح" في جنازته، علقّت عليها بالقول: "في كتير مننا فرح... فرح أسيرة جوه غضبها من حياتها، وظروفها، فرح ضحية نفسها ......... اللي عمتها تشوف غير الشر اللي اتحكم فيها..."

في حين نشر الفنّان خالد أنور، الذي يؤدي دور "هشام"، مشهد مقتله في المسلسل، عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وأعرب متابعون على "تويتر عن إعجابهم بأداء خالد أنور، وقالوا إنهم سيفتقدونه الحلقات المقبلة.