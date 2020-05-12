دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان المصري إبراهيم نصر، الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، وفقا لما أكده نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي وصف نصر بـ"فنان من زمن العمالقة".

وصرح زكي لوسائل إعلام محلية مصرية بأن تشييع جنازة الفنان إبراهيم نصر ستكون من كنيسة الأزبكية. وإبراهيم نصر من مواليد حي شبرا بمدينة القاهرة في 18 أغسطس عام 1950.

واشتهر إبراهيم نصر بتقديم العديد من الأعمال الفنية الكوميدية من مسلسلات وأفلام، بينما كان أشهر أعماله وأكثرها شعبية هو برنامج "الكاميرا الخفية" وشخصية "زكية زكريا" في شهر رمضان لعدة سنوات.

كما شارك إبراهيم نصر في العديد من الأفلام الشهيرة من بينها "شمس الزناتي" مع الفنان عادل إمام و"مستر كاراتيه" مع الفنان الراحل أحمد زكي، و"إكس لارج" مع أحمد حلمي، وكذلك مسلسلات منها "رأفت الهجان" و"مارد الجبل".