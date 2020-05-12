دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رصدت كاميرا "برنامج مجنون رسمي"، ابتسامة سعادة ارتسمت على وجه الفنّانة المصرية منة عرفة، بعد سقوط أحد مصوري البرنامج معها في المياه، خلال ملاحقته لردود فعلها. السقوط أربك رامز نوعاً ما، لكنّه أضحك منّة أخيراً بعد حلقةٍ كادت أن تتسبب لها في انهيارٍ عصبي.

وكانت الفنّانة المصرية الشابة قد دخلت في نوبة بكاءٍ هستيري، بسبب مقلب حوض المياه، و"الكابوريا"، صارخةً "والله هموت نفسي".

ونشر رامز جلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يظهر منّة تعتني بتفاصيل إطلالتها، قبل بدء الحلقة، بينما لا تعرف ماذا سينتظرها.

وعلقّ رامز على استقباله لمنّة بوصلة من السخرية، تقارن بين إطلالتها الفنية الأولى كطفلة بعمر السابعة، وظهورها في برنامجه كفنّانة شابة في العشرينيات من عمرها.

قدمت منّة أوّل أدوارها الفنية، سنة 2006، في مسلسل "السندريلا"، إلا أنّ الجمهور تعرّف إليها على نحو واسع، من خلال دورها بفيلم "مطب صناعي"، أمام الفنّان أحمد حلمي.

وعبرّ حلمي عن تعاطفه مع منّة عرفه، وسعادته بها بعد ظهورها ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، بنشره أغنية "أنا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتأكل الجو" من الفيلم.

مطب صناعى انا لما حبيبتى هتكبر والنعمة لتأكل الجو Posted by ‎أحمد حلمي Ahmed Helmy‎ on Monday, May 11, 2020

كما نشر أحمد حلمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو طريف استعاد فيه درس جدول الضرب مع منّة من فيلم "مطب صناعي"، في تعليقٍ طريف منه على تفكيرها قليلاً قبل الرد على سؤال أروى عن حصيلة جمع "5+3".