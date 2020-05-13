دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الممثل السعودي، عبدالمجيد الرهيدي، عن سبب توقف عرض مسلسل "مخرج7" قبل نهاية شهر رمضان بـ10 أيام، مشيرا إلى أن السبب يعود لمعوقات واجهها طاقم العمل بسبب تفشي فيروس كورونا، ليرد عليه بطل العمل، الممثل السعودي ناصر القصبي، بأسلوب طريف.

وقال الرهيدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لكن رحلة مخرج7 توقفت لظروف خارجة عن إرادتنا مع أن فريق العمل حاول قدر الإمكان تصوير أكبر قدر ممكن ونجحنا بإنهاء عشرين حلقة رغم ظروف جائحة كورونا ولأن الفنان قدوة فقد كنا أول المبادرين بالتطبيق والحجر فور الانتهاء من العمل والتزمنا بالتعليمات والأنظمة"، على حد تعبيره.

ورد القصبي على تغريدة الممثل السعودي قائلا: "يا واد بطل بكش إنت جبت لنا الجنان علشان نقنعك بالحجر وجريناك جر وسحبناك تسحيب على الفندق وكل كلمة والثانية تقول يا دين أمي يا دين أمي خلينا ساكتين يا ولد، قال إيش الفنان قدوة"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار مسلسل "مخرج7" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمه العديد من المغردين بالتسويق لفكرة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.