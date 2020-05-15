دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية عن قرار بالحبس على ذمة التحقيقات ضد مودة الأدهم، إحدى الشخصيات التي برزت على ساحة السوشيال ميديا في مصر مؤخرا، بتهمة "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية" في المجتمع المصري، وذلك بعد قضيتين مشابهتين مؤخرا للفنانة سما المصري والطالبة حنين حسام.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها "أمرت بحبس المتهمة مودة الأدهم 4 أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة".

وأفاد بيان النيابة بأن الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية تمكنت، الخميس، من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فراراً من المُلاحقة الأمنية.

وأضاف البيان: "ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية وحقيبة تحوي أغراضها".

وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن أجهزة الأمن بالقاهرة كانت قد ألقت القبض على مودة الأدهم وصديقتها في 29 مارس/ الماضي، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه بعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة في تلك القضية أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة المحضر الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.