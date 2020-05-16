بإطلالة مع ابنته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة عن فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنّان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، فيديو أطل من خلاله مع ابنته حنين، وهما يرددان مقطعاً من أغنية عن فيروس كورونا، قال إنها ستصدر قريباً، دون كشف المزيد من التفاصيل.

وكان رمضان قد شارك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بثته إحدى القنوات المصرية عن تبرعه، بمستلزمات طبية وأدوات تعقيم لعدد من المستشفيات المصرية، دعماً لجهود الطاقم الطبي في مواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد.

وأتى هذا التبرع من محمد رمضان، بعد مرور قرابة الشهر على تعرضه لانتقاداتٍ واسعة، من متابعين مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو من كواليس تصوير آخر مشاهد مسلسله " البرنس"، الذي يعرض حالياً خلال موسم العرض الرمضاني 2020.

وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره سابقاً على حسابه الرسمي على "انستغرام"، وسط مجموعة كبيرة من الفنّانين المشاركين في مسلسل "البرنس"، وطاقمه الفني، دون الحفاظ على المسافة الاجتماعية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد، بينما تستعرضهم الكاميرا وهم يقولون "فركش".

ويحتفي بطل "البرنس" مؤخراً، بردود الأفعال على عرض المسلسل، الذي يعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة هذا الموسم، وقد نشر مؤخراً مقطع فيديو، يرصد فرحة متابعين بخروج "رضوان" من السجن.