دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر الفنّان المصري مصطفى خاطر من الشعب الكويتي، وذلك بعد موجة انتقادات ثارت ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بعض المتابعين الكويتيين الذين اعتبروا أنّه أهان بلادهم، بارتدائه لحذاء قالوا إنّه يحمل ألوان العلم الكويتي، في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "عمر ودياب".

وعبرّ مصطفى من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن محبته واحترامه للكويت وشعبها، مؤكداً على كون ما حدث خطأ "غير مقصود".

وحظيت رسالة مصطفى خاطر "البسيطة والواضحة" للكويتيين، بأصداء إيجابية من متابعيه، ورأى كويتيون أنّ المنتقدين تعاملوا مع الموضوع بحساسية، وردود أفعالهم "مبالغ فيها"، وبعضهم وجد أنّه لا داعي للاعتذار من الأساس.

وفسر أحد المتابعين هذه "الحساسية العالية" بما حدث من توتر مؤخراً، حول أزمة الوافدين المصريين إلى الكويت في ظل انتشار جائحة كورونا.

ورأى متابع آخر أن هذه الأزمة "مفتعلة"، بقصد الفتنة بين الشعبين المصري والكويتي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها مسلسل "عمر ودياب" متابعين خليجيين على "تويتر"، بسبب مشهد اعتبروا أنه، يروج لصورةٍ نمطية للخليجيين في مصر.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.