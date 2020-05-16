ناصر القصبي: مساعدة برنامج "قلبي اطمأن" لأشخاص معروفين مؤذية ومهينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الممثل السعودي ناصر القصبي أن المساعدات الإنسانية برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي إلى شخصيات معروفة تعد "مؤذية ومهينة" حتى وإن كان المقصد نبيلا، على حد تعبيره.

وقال القصبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "البرنامج الإماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة لفكرته الإنسانية النبيلة ولا شك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان"، مضيفا: "لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبوسليم... أرآها مؤذية ومهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلاً".

وكان الفنان اللبناني صلاح تيزاني الشهير بـ"أبوسليم" قد ظهر في الحلقة 22 من الموسم الثالث لبرنامج "قلبي اطمأن"، الذي يقدمه شاب إماراتي باسم "غيث" دون إظهار هويته الحقيقية، لمساعدة العديد من المحتاجين في دول مختلفة.

وجاءت ردود الفعل على تغريدة القصبي أغلبها معارضة لرأي الفنان السعودي عن حلقة "أبوسليم"، ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من التعليقات:

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