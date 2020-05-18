التشويق يتصاعد في "البرنس".. ومانشستر سيتي يعلق على أحد مشاهده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتصاعد أحداث مسلسل "البرنس" بعد خروج "رضوان" (محمد رمضان) من السجن، حيث بدأ البحث عن ابنته، وسعيه للانتقام من إخوته الذين قتلوا ابنه وزوجته، وتسببوا في سجنه، وسرعان ما دبّر الإخوة مكيدةً جديدة له، واستأجروا "بلطجيًا" لقتله.

لكنّ البلطجي "كتكت" الذي أدى دوره الممثل محمد دياب، لم ينجح في المهمة التي أوكلت له مقابل 5 ملايين جنيه.

ليس ذلك فقط، بل أرسل "رضوان البرنس" رسالةً حاسمة لأخيه "فتحي" (أحمد زاهر) عن طريق "كتكت".

وتفاعل متابعو "البرنس" على "تويتر"، مع الحدث الساخن الذي شهدته الحلقة 24 من المسلسل، لكنّ المفاجأة كانت في تعليق نادي "مانشستر سيتي"، على الموضوع.

حيث غردّ الحساب الرسمي للنادي على تويتر: "مش أخلاقنا دي يا دياب"، في إشارةٍ لقميص النادي الذي كان يرتديه "كتكت"، أُثناء محاولته قتل "رضوان البرنس".

وردّ الممثل محمد دياب على تغريدة "مان سيتي"، قائلاً: "بس أخلاق كتكت".

لتتوالى ردود أفعال متابعي "البرنس"، من مشجعي نادي "مانشستر سيتي" على المشهد، الذي ورّط فيه دياب قميص ناديهم المفضّل بجريمته، ومنهم من أشاد بأداء الممثل الذي اقتصر على مشاهد قليلة في العمل، كما عبرّ متابعون عن شماتتهم بالنادي.