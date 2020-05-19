"مرزوقة" و"أبوقحط" يشعلان "تويتر" ويستنفران مشاهير العرب.. ما القصة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربما لم يخطر ببال "منصور" الذي نظّم مسابقة على موقع "تويتر" لاختيار أفضل صورة تم التقاطها عبر الهاتف الجوال في السعودية، أنّ مسابقته التي لا يتعدى مجموع جوائزها الـ 1000 ريال، ستستقطب نجوم الفن والرياضة في العالم العربي دعماً للمتنافسين الرئيسين "مرزوقة" و "أبو قحط".

فقد حظيت صورة المتسابقة "مرزوقة" بعددٍ من الإعجابات تخطى المليون، ودعمٍ من مشاهير الفن في العالم العربي كالفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي، واليسا، والفنّانة الأردنية صبا مبارك، ومقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني.

بينما لم يتجاوز عدد الإعجابات بصورة المتنافس "أبو قحط" الـ 800 ألف، بالرغم من استنفار العديد من نجوم الرياضة لدعمه، كحسابات أندية انتر ميلان، وبروسيا دورتموند، ولاعب المنتخب الوطني السوري لكرة القدم، والنادي الأهلي السعودي عمر السومة.

أما نجم الكوميديا المصرية محمد هنيدي، فكان له قسطٌ كبير من الانشغال بهذه المنافسة التي شغلت بال العديد من المتابعين في العالم العربي على "تويتر"، وكانت بين المواضيع الأكثر رواجاً خلال الساعات الأخيرة.

وقد بدأ هنيدي بدعم "مرزوقة"، لكنه تعرض للضغط من أنصار "أبو قحط" ودعا لدعمه، لكنه في النهاية عبرّ عن شماتته بالمتنافس الخاسر قائلاً: "قولتلك يابو قحط تتحدى حريم لا يابو قحط .. اديك خسرت"

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