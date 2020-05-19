دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن استغرابها من "اجتزاء" إجابتها بشأن زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد أبوهشيمة، خلال مشاركتها ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال.

وقالت صبري خلال مقابلة تلفزيونية إن إجابتها حول ما يعجبها في أبوهشيمة تضمنت ذكر الكثير من صفاته، وقالت: "أنا قلت إني بحب فيه كل حاجة".

وجاء تصريح الممثلة المصرية كالتالي: "والله أنا حلقة رامز شفتها زيي زي الجمهور وفي حاجة تفاجئت منها جدا ولغاية دلوقتي مش لقيالها أي تفسير إن أنا لما تسألت السؤال أنا بحب فأحمد جدعنتو ولا وسامتو... هي الحقيقة إن أنا جاوبت وقلت أنا بحب فيه كل حاجة"، على حد تعبيرها.

وأضافت صبري قائلة إنها عددت صفات أبو هشيمة الإيجابية مثل نجاحه وثقته بنفسه وطموحه وشخصيته القوية ولفتت إلى أنه قائلة إن زوجها "سيد الرجالة" وتحدثت عن الأمور المشتركة بينهما، قبل أن تقول إنه "بيضحكها".

وأردفت الممثلة المصرية قائلة إن جلال ومعدي البرنامج اجتزأوا إجابتها وأخذوا الجزء المتعلق بـ"الضحك"، معربة عن استغرابها مما حدث.

وكانت قد أثارت هذه الإجابة لصبري سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استخدمها العديد من رواد تويتر وفيسبوك بصور ساخرة آنذاك.

وظهرت الممثلة المصرية مطلع شهر رمضان الجاري في برنامج المقالب الذي يقدمه جلال، والذي أثار الكثير من الجدل بين منتقد ومدافع عن مقدم البرنامج.

وفيما يلي بعض التغريدات حول إجابة صبري: