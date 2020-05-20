دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان المصري محمد رمضان حالة من الاستياء بالكويت، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يمدح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وخلال مقطع الفيديو، قال رمضان: "تحياتي للشعب العراقي الغالي، الرجالة.. حبايبي وناسي.. بلد الأساطير، بلد صدام الغالي".

في المقابل، وصف كويتيون ما قاله الفنان المصري بأنه "إهانة". ومع تزايد حالة الاستياء ظهر رمضان في مقطع فيدية أظهره في محادثة مع أحد المعجبين، مُعلنا رفضه الحديث "في السياسة".

في حين دافعت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن محمد رمضان، قائلة إنها تواصلت معها، وأنه أوضح حقيقة موقفه من صدام حسين.

ونشرت بولند فيديو، قالت إنها لمحادثة دارت بينهما، وأنه ذكر أن الفيديو المتداول "قديم جدًا"، موضحًا أنه كان يقصد بحديثه "صدام شخصية ثرية دراميًا، وممكن أجسدها، ده مش معناه إني متفق مع سياسته، هل لو جسدت شخصية هتلر، فهل معناه أني نازي؟"

ومن جانبها، علقت حليمة بولند أن محمد رمضان "مش عارف إنه (صدام حسين) مجرم، هو فعلا مش عارف إيه إلي عمله في الكويت والكويتيين.. وعلى فكرة فيه ناس كتير في مصر مش عارفين اللي صار (من قبل صدام)".

وأضافت حليمة: "محمد رمضان مستحيل يسيىء للكويت ولا الكويتيين... وهيفضل نمبر وان مش في مصر بس لكن في قبل في الخليج".