دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت معالجة المسلسل المصري "الاختيار" لما يسمى بـ"ملحمة البرث" إلى أذهان المصريين وقائع ما حدث يوم 7 يوليو تموز 2017 حينما استهدف هجوم إرهابي نقطة أمنية للجيش في سيناء.

دراميًا، عرضت الحلقة رقم 28 من المسلسل، اللحظات الأخيرة في حياة قوة كمين البرث، التي سقط خلالها نحو 20 من قوات الجيش المصري، على رأسهم العقيد أحمد المنسي، الذي يتخذه المسلسل كشخصية أيقونية لسرد مقتطفات من الحرب الدائرة منذ سنوات ضد مجموعات مسلحة في سيناء اعتادت مهاجمة الجيش.

ويقع كمين البرث أو مربع البرث الواقع بين مدينتي رفح الحدودية والشيخ زويد بشمال سيناء. ويستمد قوته من كونه منطقة تمركز الكتيبة 103، التي قادها المنسي، إحدى النقاط الاستراتيجية للجيش المصري.

وفي مداخلة مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" في التليفزيون المصري، قالت أرملة المنسي في تعليقها على الحلقة: "بكيت وأنا أتابع المسلسل.. الشوف غير السمع... وما شاهدته فاق كل توقعاتي".

وقالت إنها رغم معايشتها للواقع وعدم توقعها أسوأ مما حدث بفقدانها زوجها، إلا أن المسلسل عرض تفاصيل لم يكن لديها علم بها.

ومصريًا وعربيًا، أثار عرض حلقة "ملحمة البرث" تفاعلا كبيرًا عبر الشبكات الاجتماعية، بمن فيهم بطل مسلسل "الاختيار" الفنان المصري أمير كرارة، الذي أدى دور العقيد أحمد المنسي. إضافة إلى بيتر ميمي، مخرج العمل.