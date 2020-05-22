وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان السوري مأمون الفرخ، الخميس، عن عمر يناهز 62 عامًا "إثر احتشاء في عضلة القلب"، حسبما أفاد فرع نقابة الفنانين السوريين بالعاصمة دمشق.

ومأمون الفرخ من مواليد دمشق في 1958. وفي 1982، أصبح عضوًا في نقابة الفنانين. وتولى إدارة مسرح القباني قبل أن يصبح مديرًا لمسرح الطفل والعرائس. كما حصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا، وله دراسات دارت حول "سيكولوجيا اللعب عند الطفل و"النص الموجه للطفل".

وتقترب أعمال الفرخ الدرامية من حد المئة عمل، من أبرزها "باب الحارة، بطل من هذا الزمان، أيام الغضب، يوميات مدير عام، شوارع الشام العتيقة، مسافة أمان، الإمام، وردة شامية، العراب، عصر الجنون، ليالي الصالحية، عش المجانين".

بجانب أعمال مسرحية مثل "سكان الكهف، سفره بلا سفر، كاليغولا"، وأخرى مدبلجة، من بينها "كونان، كابتن ماجد الجزء الثالث".

وأعرب فنانون ومخرجون سوريون عن حزنهم لرحيل زميلهم مأمون الفرخ.

خبر حزين رحمة الله على الفنان القدير مأمون الفرخ وأسكنه فسيح جناته.. إنسان طيب وخلوق. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. Posted by ‎رشا شربتجي - Rasha Shurbatji‎ on Thursday, May 21, 2020

شو هالخبر الصادم والمُحزن جدّآ ..الأخ والصديق مأمون الفرخ في ذمة الله ألله يرحمك 😔 Posted by Sofy Rokmany on Thursday, May 21, 2020