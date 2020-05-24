أحمد زاهر يخطف الأضواء في نهاية "البرنس": "مسامحني يا رضوان؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم ارتياح جمهور مسلسل "البرنس" لنهاية شخصية "فتحي" الشريرة التي جسدّها الفنّان المصري أحمد زاهر، إلا أنّ الأخير ربما خطف الأضواء بأدائه من بطل العمل الرئيسي الفنّان محمد رمضان، بحسب ما أظهر تفاعل عدد من متابعي المسلسل على موقع "تويتر".

ففي الحلقة الأخيرة من "البرنس"، تمكن "رضوان" من الانتقام، وإيصال "فتحي" لحبل المشتقة، بعد ما رصد قتل الأخير لزوجته "فدوى"، وأخيه "ياسر".

ونشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، فيديو طريف من كواليس تصوير المشهد الأخير في "البرنس"، علقّ عليه قائلاً: "مسامحني يا رضوان؟ أهو قال مسامح حبيبي يا رمضانيللو مبروك علينا يا حبيبي".

وأثنى متابعون على أداء زاهر بالمسلسل، ومنهم من رأى أنّه "الأفضل في رمضان".