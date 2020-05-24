دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتم مسلسل "الاختيار" أحداثه، بعرض لقاءاتٍ مع الجنود المصريين الناجين مما سميّ بـ "ملحمة مربع البرث"، التي قضى فيها العقيد في قوات الصاعقة المصرية أحمد صابر منسي، مع عددٍ من رفاقه، يوم 7 تموز/ يوليو 2017، حينما استهدف هجوم إرهابي نقطة أمنية للجيش في سيناء.

أما المشهد الأخير فكان للفنّان أمير كرارة بطل المسلسل، بدور الراحل "منسي"، ووصيته لابنه أثناء زيارته لضريح إبراهيم الرفاعي، أحد القادة العسكريين المصريين الذين قضوا في حرب أكتوبر 1973، واختتم المشهد بصوت المطربة السورية أصالة نصري، التي أدت أغنية شارة النهاية للمسلسل "سلامٌ على من يجوب السماء"، مع مشاهد من جنازة العقيد أحمد صابر منسي.

وأعربت أصالة عن سعادتها باختيار صوتها لاختتام هذا العمل الذي وصفته بـ "العظيم"، قائلةً: "وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا..حياتهم كانت فداء لحياتنا..وهذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله..."

ونشر أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فيديو لصور أبطال "ملحمة البرث"، على أنغام الأغنية.

وأعاد أمير تغريد، عددٍ من إِشادات الفنّانين المصريين والعرب بالعمل، كالمغنية سميرة سعيد، والفنّانة ليلى علوي، وتامر حسني، والفنّانين آسر ياسين، ومحمد إمام الذين أعربا عن سعادتهما مجدداً بالمشاركة في مسلسل "الاختيار".

وستعرض شبكة قنوات ON المصرية، الحلقات الثلاث الأخيرة من العمل، مساء أوّل أيام عيد الفطر السعيد الموافق لـ 24/5/2020، بحلول الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.