"حركة جدعنة" من منى زكي في نهاية مسلسل "ونحب تاني ليه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت نهاية المسلسل المصري "ونحب تاني ليه" بأصداء إيجابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط لنجاح قصة حب "غالية" (ياسمين عبد العزيز) و"مراد" (كريم فهمي) وتكللها بالزواج الذي انتظره الجمهور، بل أيضاً لإطلالة الفنّانة المصرية منى زكي في آخر مشاهد العمل.

حيث ظهرت منى كضيفة شرف، بدور خطيبة "عبد الله" (شريف منير)، زوج "غالية" السابق، الأمر الذي اعتبره متابعون على "تويتر": "مفاجئة مبهجة... زادت من حلاوة المسلسل".

واعتبر متابعون أنّ منى زكي ردت "حركة الجدعنة" التي قام بها شريف منير معها في فيلم "عن العشق والهوى".

ونشرت بطلة "ونحب تاني ليه" الفنّانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة من آخر مشاهد المسلسل، جمعتها بكريم فهمي، وشريف منير، ومنى زكي، علقّت عليها قائلةً: "انتي غاليه.. كرامتك في السما .. قلبك و مشاعرك اغلى من اي حسابات ..هنعيش مره واحده.. هنعيشها صح."

وتركت نهاية المسلسل "السعيدة"، بزواج "غالية" و"مراد" أثراً إيجابياً لدى متابعي المسلسل، انعكس في تغريدات العديد منهم عبر موقع "تويتر".