دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، فجر الأحد، وذلك بعد يومين على انتهائها من تصوير دورها بمسلسل "لعبة النسيان".

وطلبت أميرة من المصريين الدعاء لوالدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، ونقلت عنها صحيفة "اليوم السابع" أنها فوجئت "بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية".

وصرّح مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية للصحيفة ذاتها، أنّ حالة الفنّانة رجاء الجداوي الصحية "مستقرة تماماً"، ودرجة حرارتها "وصلت إلى 37 درجة، أي انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى، وتتم معالجتها في "غرفة عادية، وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس".

وكان أحدث ما نشرته الفنّانة المصرية عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، صورة مع فريق مسلسل "لعبة النسيان قبل يومين، أعلنت من خلالها انتهاء تصوير العمل.

ما أثار قلق المتابعين من انتشار عدوى فيروس كورنا المستجد بين فريق المسلسل، وتخيل أحدهم سيناريو مأساوي قد يمتد لعائلات فنّانين آخرين، ممن خالطتهم رجاء الجداوي، ما أعاد الجدل حول خطورة استمرار تصوير المسلسلات، رغم ما قيل عن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها شركات الإنتاج درءاً لخطر انتشار فيروس كورونا.

وكان المخرج هاني خليفة قد انسحب من مسلسل "لعبة النسيان"، لأسباب منها رغبته بتوقف تصوير المسلسل في ظل "أزمة كورونا" بحسب ما كشف السيناريست تامر حبيب في تصريحاتٍ صحافية سابقة، ليكمل أحمد شفيق مهمة إخراج العمل بدلاً عنه.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر لم تكشف عنه، أن: "الفنانة دينا الشربيني وأسرة مسلسل (لعبة النسيان) سيتم أخذ مسحة منهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفور انتشار خبر إصابتها بفيروس كورونا، تصدرت الفنّانة رجاء الجداوي قائمة المواضيع الأكثر رواجاً في مصر على موقع "تويتر"، وأعرب العديد من المتابعين والفنّانين المصريين، عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لها.