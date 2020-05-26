دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا نجل الفنان السعودي، محمد عبده، الثلاثاء، محبي والده إلى دعمه في الحفلة التي سيقيمها "عن بعد" مشيرا إلى أنه يعاني من "اكتئاب" خفيف لبقائه في بلد لأطول مدة في حياته.

وقال عبدالرحمن عبده عبر صفحته على موقع تويتر: "اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد"، على حد تعبيره.

وأضاف نجل الفنان السعودي المخضرم قائلا عن والده: "عنده اكتئاب خفيف...عشان كذا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه"، حسب قوله.

وعبر عدد من المغردين عن تعاطفهم ودعمهم لعبده، مستذكرين حفلاته وأغانيه وداعين له بأن يُصبح في وضع نفسي أفضل، وقال أحدهم: " كيف لشخص يسعدنا ويفرحنا ويبهجنا يتضايق، الله يسعده مقدار ما اسعدنا ويشرح له صدره"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن عبده عن حفلته الافتراضية في 23 مايو/أيار الجاري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "أحبائي أنا على موعد معكم في حفل عيد الفطر المبارك"، على حد تعبيره.

وفيما يلي بعض التغريدات: