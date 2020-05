خلك في بيتك ووناستك علينا!⁣ ⁣ شاركونا الاحتفال بالعيد مع حفل استثنائي للفنان الإماراتي المميز حسين الجسمي، يقدمه المجمّع الثقافي من أبوظبي إليكم أينما كنتم حول العالم.⁣ ⁣ 📅 الإثنين 25 مايو 2020⁣ 🕘 8 مساءً (الإمارات) | 4 عصراً (غرينيتش)⁣ 📺 قناة المجمَع الثقافي على اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/abudhabiculturalfoundation/ #عيدنا_فرحتكم #حسين_الجسمي ⁣ Join the celebrations from home!⁣ ⁣ Celebrate Eid with a special performance by beloved Emirati superstar Hussain Al Jassmi, who will bring his powerful vocals to your home wherever you are in the world, presented by the Cultural Foundation in Abu Dhabi.⁣ ⁣ 📅 Monday 25 May 2020⁣ 🕘 8 PM UAE | 4 PM GMT ⁣ 📺 Cultural Foundation YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/abudhabiculturalfoundation/ ⁣ #EidinAbuDhabi #HussainAlJassmi