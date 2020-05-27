دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط قيود التباعد الاجتماعي التي تفرضها مخاوف انتشار جائحة كورونا، أحيا عددٌ من نجوم الغناء بالعالم العربي حفلات العيد هذا العام، وطغت الأجواء المؤثرة على معظم هذه الحفلات، التي واجه فيها مطربون عرب جمهورهم لأوّل مرة، منذ زمنٍ طويل في بثٍ مباشر، عبر موقع "يوتيوب"، أو منصاتٍ رقمية أخرى.

ففي أول أيام عيد الفطر الموافق لـ 24 أيار/ مايو 2020، أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر، حفلةً بثتها قناة "المجمع الثقافي" الإماراتية على موقع "يوتيوب"، ضمن مبادرة "الثقافة للجميع" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، ومؤسسة أبو ظبي الثقافية.

ليالي العيد مع #كاظم_الساهر/ الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٠، ٨ مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناة المجمع الثقافي على يوتيوب http://www.youtube.com/abudhabiculturalfoundation Abu Dhabi Cultural Foundation Posted by ‎Kadim Al Sahir كاظم الساهر‎ on Saturday, May 23, 2020

وامتد حفل "القيصر" لساعة تقريباً، أدى فيه مجموعة من أشهر أغانيه على أنغام آلة العود، دون مصاحبة فرقةٍ موسيقية، واختتمه بتأثر واضح، متوجهاً لجمهوره بالقول: "أتمنى نكون تعلمنا كيف نحب بعضنا أكثر، وكيف نكون قريبين من بعضنا أكثر، بالمحبة والخير، وكيف نحافظ على الأرض وكل شيء حولنا... أنا أحبكم ولأني أحبكم أغني."

وضمن المبادرة ذاتها أحيا المطرب الإماراتي حسين الجسمي، ثاني ليالي العيد ضمن مبادرة "الثقافة للجميع"، أعرب فيها عن ثقته بتجاوز المحنة التي يعيشها العالم، قائلاً: "نحن قادرون على تخطي الصعاب لأننا بالفعل تخطينا الأصعب، ونسير بالطريق الصحيح لتخطي كل ما هو عائق في هذه الأزمة".

Eid Nights – Hussain Al Jassmi I ليالي العيد – حسين الجسمي خلك في بيتك ووناستك علينا!⁣ ⁣ شاركونا الاحتفال بالعيد مع حفل استثنائي للفنان الإماراتي المميز حسين الجسمي، يقدمه المجمّع الثقافي من أبوظبي إليكم أينما كنتم حول العالم.⁣ ⁣ 📅 الإثنين 25 مايو 2020⁣ 🕘 8 مساءً (الإمارات) | 4 عصراً (غرينيتش)⁣ 📺 قناة المجمَع الثقافي على اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/abudhabiculturalfoundation/ #عيدنا_فرحتكم #حسين_الجسمي ⁣ Join the celebrations from home!⁣ ⁣ Celebrate Eid with a special performance by beloved Emirati superstar Hussain Al Jassmi, who will bring his powerful vocals to your home wherever you are in the world, presented by the Cultural Foundation in Abu Dhabi.⁣ ⁣ 📅 Monday 25 May 2020⁣ 🕘 8 PM UAE | 4 PM GMT ⁣ 📺 Cultural Foundation YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/abudhabiculturalfoundation/ ⁣ #EidinAbuDhabi #HussainAlJassmi Posted by Abu Dhabi Cultural Foundation on Wednesday, May 20, 2020

كما شهدت ثاني ليالي عيد الفطر السعيد، إحياء المطرب العراقي ماجد المهندس، حفلاً غنائياً، تم بثّه مباشرة عبر تطبيق "شاهد VIP"، ونشر القائمون عليه، فيديو التحضيرات وسط إجراءت احترازية خاصة من فيروس كوفيد 19 المستجد.

وكانت ذروة حفلات ليالي العيد، في الليلة الثالثة، مع حفلٍ أحياه المطرب السعودي محمد عبده، عبر تطبيق "شاهد VIP"، تفاعل فيه متابعون على نطاقٍ واسع مع دموع "أبونورة" وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "الأماكن".

كما رصد التطبيق في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعضاً من تفاعل المتابعين تحت عنوان: "تغريدات في حب محمد عبده".

وفي ثالث ليالي العيد أيضاً، أحيت نانسي عجرم، حفلاً غنائياً، بثته مباشرةً عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، عنونته بـ "أمل بلا حدود"، ومع انطلاقته توجهت المغنية اللبنانية إلى متابعيها برسالةٍ مؤثرة، اختتمها بالقول: "تعوا نتأمل ببكرا أحلى... وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو."

ومن المقرر أن يبث تطبيق "شاهد VIP" حفلاً للمطرب السعودي راشد الماجد، الليلة 27 أيار/ مايو 2020.

كما نشر القائمون على حفل المطربة اللبنانية نجوى كرم، فيديو يرصد التحضيرات لحفلها الذي سيبث ONLINE غداً الخميس.

بينما ينتظر عشاق الفنّان المصري محمد منير الملقب بـ "الكينغ"، حفله ليل الجمعة المقبل، عبر القناة الرسمية لإحدى شركات الاتصالات المصرية، على موقع "يوتيوب".