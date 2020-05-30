وفاة الفنان المصري حسن حسني عن عمر يناهز 89 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان المصري حسن حسني، في وقت مبكر من صباح السبت، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، خبر وفاة الفنان حسني حسني، وذلك عبر تدوينة كتبها في صفحته الشخصية في فيسبوك.