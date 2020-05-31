"قوس" و"سهم" يعيدان فضل شاكر للأغنية الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق المطرب فضل شاكر أغنية "غيب"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، بالتزامن مع الترويج لأغنية خليجية جديدة بعنوان "وحشتوني" أعلن عن انطلاقتها قريباً، من كلمات الشاعر "قوس"، وألحان "سهم".

وحظيت "غيب" بتفاعل واهتمام العديد من متابعي فضل، خاصة السعوديين، حيث كان وسم "#فضل_شاكر" بين المواضيع الأكثر رواجاً على موقع "تويتر" في السعودية، الأحد.

وشارك المغني محمد شاكر بث أغنية والده لأوّل مرّه، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، راصداُ ردود الأفعال حولها.

وذلك بعد شهرين على ظهور فضل ومحمد معاً في حفلة، تم بثها مباشرة عبر حسابيهما الرسميين على موقع "انستغرام".

وبالتزامن مع إصداره لأغنية "غيب"، أعلن فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن قرب انطلاقة أغنية خليجية جديده له بعنوان "وحشتوني"، من كلمات الشاعر "قوس"، الذي يحتفظ بسرية هويته، وألحان "سهم"، وهو الأمير السعودي أحمد بن سلطان، اللذين أُثمر تعاونهما عن أغانٍ حظيت بشعبية في الخليج، أدّاها مطربون معروفون، أمثال ماجد المهندس، وراشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله.

وقبل أغنية "غيب"، قدم فضل أغنية "بتوحشيني" مطلع شهر نيسان/إبريل الفائت، من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة.

ويحضر فضل شاكر لأغنياتٍ جديدة، سيتم إطلاقها تباعاً خلال العام الحالي، قال إنها: "تتميز باﻟﺘﻨﻮع، والابتكار، والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية... وتحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي." على حد تعبيره.