دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل متابعون مصريون على موقع "تويتر"، مع مشهد للممثل المصري عمرو واكد، من المسلسل الأمريكي "رامي"، يبدي فيه استغرابه من تعرض كلبة العائلة للاكتئاب، مخاطباً إياها بالقول: "depressed ليه يا روح أمكّ".

حيث يفاجئ والد "رامي"، بتشخيص الطبيبة البيطرية، التي قالت له بعد معاينة الكلبة، إنّ علامات "القلق والاكتئاب تبدو عليها"، فتنفجر أسئلته في وجهها: " مكتئبة لماذا؟، ما الذي يجب أن تشعر بالاكتئاب حياله؟ هل لديك أطفال تحتاجين لدعمهم؟ فواتير؟ قروض؟ ربما تركت حياتها... عائلتها في وطنها وجاءت هنا لملاحقة حلم غير موجود..."

وأعاد العديد من المتابعين المصريين، تغريد هذا المشهد من الموسم الثاني لمسلسل "رامي"، عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، تحت وسم "عمرو واكد"، وتنوعت الآراء بين الإشادة بأداء الممثل المصري، والتركيز على قوة المشهد ودلالته الساخرة، وطرافة عبارة : "depressed ليه يا روح أمكّ".

وبدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل "رامي" في 29 أيار/ مايو الفائت، بشكل متزامن عبر منصة hulu الأمريكية، وشبكة قنوات OSN المشفرة بالعالم العربي، وأثار الإعلان الترويجي له، الجدل حول مشاركة ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة، في المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "رامي" حول شاب أميركي مسلم، مولود لأبوين مهاجرين، والتحديات التي يواجهها في استكشاف هويته، وتحديد نمط حياته بنيوجرسي، بين عالمين مختلفين، "مجتمع مسلم يؤمن أن الحياة اختبار مستمر"، وجيل من الأصدقاء المعاصرين جداً يرون أنّها "احتمالات لا نهاية لها.".

وفي الموسم الثاني يسعى بطل المسلسل، لفهم نفسه، وتبني معتقدات مجتمعه على نحو أعمق، ويؤدي الممثل عمرو واكد دور والد "رامي": المهاجر المصري إلى الولايات المتحدة "فاروق حسن".

وفاز الممثل الأمريكي مصري الأصل، رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني (موسيقي أو كوميدي)، عن مسلسل "رامي"، في حفل الغولدن غلوب 2020، مطلع العام الحالي.