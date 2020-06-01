دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وموجة من الانتقادات، بسبب إقامة حفل زفاف شقيقته، رغم الحظر الذي تفرضه السلطات المصرية على التجمعات، ومنها الأفراح ومراسم العزاء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف للحاضرين دون مراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي ودون كمامات، بينما نشر رمضان عبر حسابه على فيسبوك وإنستغرام صورا مع شقيقته وهما يرتديان الكمامات، معلقا: "مبروك لحبايبي، وعقبال عندكم جميعا".

مبروووك لحبايبي ❤️ عقبال عندكم جميعاً Posted by Mohamed Ramadan on Sunday, May 31, 2020

وأفادت وسائل إعلام محلية مصرية، بينها موقع صحيفتي "الأهرام" و"أخبار اليوم" الرسمية، أنه بعد تداول فيديوهات الزفاف، ألقت الشرطة القبض على العريس بسبب مخالفة قرار الحكومة بمنع التجمعات، لكنها أفرجت عنها بعد التحقيق.

وذكرت الصحيفتان أن العريس قال للمحققين في قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر إن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وبعدها تم إطلاق سراحه.

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