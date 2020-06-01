دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضح نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي أنّه تغيب عن جنازة الفنّان الراحل حسن حسني، لأسبابٍ صحية، وذلك بعد موجة انتقادات تعرض لها العديد من الفنّانين المصريين، لغيابهم عن جنازة مَن أخد بيد جيلٍ كامل منهم، ومعظم يخاطبونه بالقول "أبويا"، و"عم حسن".

وقال هنيدي في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن."، ودعا المنتقدين إلى تجنب الأحكام المسبقة: "خليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

واقتصر الحضور الفني في جنازة حسن حسني، على أحمد بدير، ومحمد الصاوي، ومنير مكرم، والمغني الشعبي سعد الصغير، الذي لام الفنّانين المصريين في تصريحاتٍ لـ ET بالعربي، على عدم حضورهم الجنازة بسبب المخاوف من كورونا.

الأمر الذي استدعى رد فنّانين آخرين أمثال بيومي فؤاد، وأشرف عبد الباقي، ممن أوضحوا أنّ السبب هو دفن الفنّان الراحل في وقتٍ سابق للوقت المعلن عنه.

وأكد الفنّان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر حدوث لبس حول توقيت تشييع الفنّان الراحل، بالقول: "فيه ناس كتير راحت على المستشفى وقت صلاة الضهر كما كان محددا سلفًا، فوجئوا إنه ادفن خلاص، منهم أشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد، أوس أوس، أنا كنت مسافر عرفت الخبر، رجعت لقيتهم دفنوه".

ونقل موقع "مصراوي" عن زكي استنكاره للانتقادات التي طالت الفنّانين المصريين المتغيبين عن جنازة الراحل حسن حسني، قائلاً: "إحنا أدرى بأحزاننا، ارفعوا إيديكم عن الفنانين، مش فاهم التناقض اللي فيه بعض الناس، يشوفونا يبقوا حابين يتصوروا معانا، وفي ضهرنا يشتمونا".

كما عبّر الفنّان المصري حمدي الميرغني عن ضيقه من هذه الانتقادات، في منشورٍ له عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، قال فيه: "أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات، ماهي إلا افتراءات... الله أعلم بظروف كل شخص...".

وأوضح الميرغني: "أنا مثلاً استيقظت من النوم وفوجئت بوفاته، بعد دفنه"، ودعا المنتقدين لاحترام لحظة وفاة الراحل حسن حسني، على ذلك، والدعاء له، و"عدم إلقاء الناس بالباطل..." بحسب تعبيره.