وسط جدل "إساءتها للسعودية".. إليسا: "هنغني كمان وكمان" ONLINE

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت إليسا جمهورها، فيديو من التحضيرات لحفلها المقبل، الذي سيبث عبر تطبيق "شاهد VIP ONLINE"، الخميس 4 حزيران/ يونيو 2020، وسط جدلٍ على "تويتر" بين متابعين سعوديين مؤيدين للحفل، وآخرين رافضين له بدعوى "إساءة" المغنية اللبنانية للسعودية.

وبدت إليسا سعيدة، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "كرمالك"، وعلقت بالقول: "العودة إلى الغناء... الموسيقا هي حياتي."

وأثار الإعلان عن هذا الحفل غضب متابعين سعوديين على "تويتر"، غردوا تحت وسم "الشعب السعودي يرفض إليسا"، وقالوا إنها "أساءت للسعودية"، وأعربوا عن رفضهم لإقامة حفلٍ لها برعاية هيئة الترفيه في المملكة، ومنهم مَن أشار إلى هجوم رئيس الهيئة تركي آل الشيخ عليها سابقاً، مبدين استغرابهم من "تغير موقفه"، وانتهز آخرون الفرصة للدعوة إلى تشجيع الفرق الشعبية المحلية وتنشيطها، بدلاً عن "الحرص على الأجنبي" بحسب تعبير أحد المتابعين.

بينما دافع متابعون سعوديون آخرون عن "ملكة الإحساس"، واستغربوا الهجوم عليها، وأعربوا عن دعمهم لها، تحت وسم "سعوديين ندعم إليسا"، واستعادوا مواقف عبرت فيها عن حبّها للسعودية وشعبها.

ويأتي حفل إليسا عبر تطبيق "شاهد"، بعد أيامٍ قليلة على إصدار أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي" من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري.

وأعلنت إليسا أنّ هذه الأغنية، ستكون بين أغنيات الحفل المرتقب، إلى جانب "هنغني كمان وكمان"، التي أطلقتها بطريقة مبتكرة، خلال فترة التباعد الاجتماعي، وبثت الأمل في نفوس جمهورها.