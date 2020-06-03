دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قلدت فنانة ماكياج كويتية الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، مُثيرة حالة من التفاعل، وسط تباين لوجهات النظر تجاه مدى إجادتها تقليد طلته.

ونشرت فنانة الماكياج، واسمها أمل، مقاطع فيديو لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومن جانبه، علَق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، على ما فعلته أمل، قائلا: "انتي فعلاً فنانة وموهوبة شكرًا لك".