فنانون عرب يتضامنون مع قضية موت جورج فلويد: "لا للعنصرية بكل أشكالها"

منوعات
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لوس أنجلوس، الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن فنّانون عرب مناهضتهم للعنصرية بكل أشكالها، بنشر صورٍ ذات خلفية سوداء، عبر حساباتهم الرسمية على "انستغرام"، تحت وسمي BlackOuTtuesday  و BlackLivesMattter.

وقد تفاعل العديد من مشاهير الفن العرب مع حملة "الثلاثاء الصامت"، التي نظمتها كبرى شركات الإنتاج الفني العالمية، احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي ذي البشرة الداكنة جورج فلويد، خلال محاولة اعتقاله على يد ضابط شرطة أبيض، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة، وإثارة الغضب حول العالم.

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🖤 لا للعنصرية

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#blackouttuesday

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#blackouttuesday lives matter.

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وأعرب الفنّان المصري أحمد الفيشاوي عن تمنياته لأصدقائه في الولايات المتحدة بالأمان، وأضاف في تعليقٍ نشره عبر حسابه الرسمي على "انستغرام": "لعل جميع إخواننا يقاتلون من أجل الإنسانية للوصول إلى النصر بسلام... لقد ضربتم مثالاً للعالم، لذا بارك الله فيكم جميعاً."

كما أعلنت الفنّانة المصرية رانيا يوسف عن قرارها استخدام منصاتها الاجتماعية لـ" التوعية ضد العنصرية بكل أنواعها"، ودعت زملاءها للقيام بدور توعوي مناهض للعنصرية، قائلة: "مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين".

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ما حدث في أمريكا مع جورج فلويد مثال بسيط لما يحدث في كل دول العالم من عنصرية ضد اللون و الدين والاسم وغيرها من العنصريه التي نقابلها يوميا من اشخاص لا يصفون الا مرضى يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم. لابد من الوقوف معا ضد كل شخص عنصري في كل شي كل شخص يسمح لنفسه أن يتفوه بعنصريته ضد الاخرين انا قررت استخدم منصاتي الاجتماعيه للتوعيه ضد العنصريه بكل أنواعها، وبدعي كل زملائي انهم يقدموا توعيه ضد العنصريه بكل أنواعها الموجوده في كل دول العالم. ( مهما كانت قوتك لا تستخدمها في إيذاء الاخرين) #blackouttuesday #blackoutday2020 #whyididntreport

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واقتبست يسرا من الناشطة الأمريكية فرانسيس رايت (1795- 1852) قولها:  "لقد خلقنا الله بدون تفضيلات... لم يكن هناك مكان للعنصرية ولا يهم لون بشرتنا.... المساواة هي روح الحرية، في الواقع لا توجد حرية بدونها."، واختتمت النجمة المصرية تعليقها بإعلان رفضها للعنصرية "اتجاه اي روح من خلق الله."

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