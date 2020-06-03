دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت أميرة مختار للمرة الثانية خلال ساعاتٍ قليلة، أنّ والدتها الفنّانة المصرية رجاء الجداوي "لم تفقد الوعي"، وذلك بعد انتشار أنباء دخولها في غيبوبة، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة، في مستشفى العزل بالإسماعيلية، الذي تخضع فيه للعلاج من كورونا.

وقالت أميرة في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الشخصي، على فيسبوك: "أمي في الرعاية المركزه، صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه.. ادعولها بالشفى هي وكل مريض".

امي في الرعاية المركز ه صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه........ادعولها بالشفي هي وكل مريض Posted by Amira Mokhtar on Wednesday, June 3, 2020

واضطرت ابنة الفنّانة رجاء الجداوي على ما يبدو، لإعادة تأكيد معلومة عدم فقدان والدتها الوعي، بعد تفاعل الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذهاب البعض إلى الترويج لشائعة وفاتها.

ونشر أحد المواقع المصرية، تسجيلاً صوتياً لها من المشفى، تحدثت فيه، عن تحسنٍ بطيءٍ في صحتها، وصعوبة بالتنفس، ودعت الناس للخوف والتعامل بحذر مع مخاطر كورونا "عشان تسلم"، وذلك قبل ساعات عن إعلان تدهور حالتها ودخولها لغرفة العناية المركزة.

وأعلن عن إصابة الفنّانة المصرية بفيروس كورونا، ونقلها لمشفى "أبو خليفة" للحجر الصحي، بالإسماعيلية، فجر أولّ أيام عيد الفطر الموافق لـ 24 أيار/ مايو الفائت، حيث تخطت درجة حرارتها وقتها الـ 39 درجة مئوية.

وتحدثت ابنتها مؤخراً، عن "تذبذب" في درجة حرارة والدتها منذ دخولها المشفى، ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصدرٍ طبي في مشفى "أبو خليفة" اليوم 3/6/2020، أن الفنّانة رجاء الجداوي "لم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعي"، وتم إدخالها للعناية المركزة: "بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد."